Marie Noël, la dame d'Auxerre

Marie Noël

Marie Noël naît dans une famille très cultivée et peu religieuse. Son œuvre est récompensée par de nombreux prix, notamment le prix José-Maria de Heredia, le grand prix de la Société des Gens de Lettres et le grand prix de poésie de l'Académie française.

Elle est bien trompeuse, la statue sous la tour de l'Horloge, avec sa canne et son panache blanc. On nous susurre que Marie Rouget ne l'aimait pas. N'en déplaise à son ami sculpteur François Brochet! Elle ne se voyait pas comme cette petite dame saisie par le vent au creux de l'hiver. À raison sans doute. N'avait-elle pas plus de force et de fantaisie, cette Bourguignonne appelée à la rescousse par Monsieur le maire en 1940 quand les notables avaient fichu le camp?

Marie Noël aimait sa ville natale: indisciplinée, avec ses escaliers pentus, ses rues dont aucune ne consent à aller droit, ses maisons bâties chacune pour sa folle du logis. En témoigne l'escarpée ruelle des Véens, qui la vit naître le 16 février 1883. Elle y voyait la trace d'une goutte de vin dans la cervelle de ses habitants – du génie! «On n'en soupçonne rien, mais derrière ces murs aveugles se cachent de charmantes courettes et de merveilleux jardins,glisse Hervé Chevrier, de la Société des sciences historiques et naturelles.Auxerre ressemble à sa poète: sa richesse est au cœur.» Elle y demeure cachée, silencieuse. Îlots de tranquillité à débusquer au hasard d'un passage.

La fille du professeur de philosophie Louis Rouget grandit à l'abri d'une de ces îles, rue Saint-Pierre-en-Château, dans l'ombre de la cathédrale. La bâtisse au toit de lave et aux volets verts jouxte le porche de l'ancien patronage du très aimé abbé Deschamps et le berceau du positiviste Paul Bert. On l'appelait pourtant «la maison du diable», car là avait vécu une possédée, dont la logorrhée avait quand même entraîné quelques abbés. L'affaire fut réglée par le grand-père à gros coups d'eau bénite. L'âme de la poète mûrit dans ce refuge citadin, dont Marie Noël aima d'abord le jardin. Ce «jardin matinal (qui) entrait comme une surprise» quand Mme Rouget ouvrait les volets.

La cathédrale Saint-Étienne, commencée en 1215 et achevée dans le gothique flamboyant, mérite que l'on s'y arrête. Depuis les collines plantées de vignes, on ne voit qu'elle, couvrant et la ville populeuse et les eaux calmes de l'Yonne. Si elle penche, si l'on a renforcé ses arcs-boutants, c'est parce que ses artisans, téméraires, en avaient détaché les piliers des murs. Afin de donner encore plus d'allant à ce chœur drapé d'un mur de lumière, ces vitraux alignés presque sans intervalle de pierre. Marie Rouget n'y voulait point cependant recevoir la première communion, ne goûtant pas la rigueur janséniste de la région. «Tout respirait la crainte de Dieu. Et la voie du Salut n'en menait pas large» (1), écrivait-elle. Il fallut qu'une ravaudeuse promît à l'enfant que Dieu l'embrasserait ce jour-là pour qu'elle passe l'habit blanc.

Car il n'y a rien d'austère chez Marie Noël, poète révélée dans les années 1920. Elle s'est épanouie, imprégnée de chanson populaire et de fioretti. Dans ses chants et poèmes, «sans cesse la présence de Dieu mêlée à la beauté des choses… La nature y est joyeuse, amoureuse, emplie de bruits d'ailes», disait Raymond Escholier, biographe et ami.Quand bien même« un grand cri sombre de naissance »demeura inapaisé.

L'essentiel de la vie de Marie Noël s'est écoulé dans une maison située un peu plus loin. Pour la rejoindre, il faut grimper – comme souvent ici – le parvis Saint-Étienne et enfiler la longue rue Joubert. Sans regret, on tourne le dos à la place des Cordeliers, sans âme, où Émile Combes annonça en 1904 les prémices des lois de séparation des Églises et de l'État. Une plaque que l'on croirait ironique regrette le beau marché couvert, témoin de l'architecture métallique de la IIIe République. C'était un chef-d'œuvre, on lui a préféré un parking à ciel ouvert. Hoquetant sur les pavés de la rue Joubert, on admire plutôt les façades aux traditionnels pans de bois. Leurs couleurs – ocres, verts, indigos – réchauffent ce sinueux couloir dont les enseignes ne semblent guère survivre plus d'une saison.

Au bout, le 27 de la rue Milliaux est devenu le 1 de la rue Marie-Noël. C'était là sa maison, qu'elle a léguée à la Société des sciences à sa mort, en 1967, et que l'on visite toujours. Passé le porche, l'ensemble se compose d'un hôtel du XVIe siècle, d'une écurie de bois et torchis, enfin d'une maison bourgeoise achevée en 1895. Au premier étage, la poète écrivait. Elle recevait aussi. Beaucoup trop, à son goût. Incognito, elle s'échappait. Dans la ville, elle redevenait Marie Rouget, la demoiselle d'œuvre qui faisait chanter la chorale d'un patronage de fillettes. À la cathédrale, elle préférait désormais Saint-Pierre, à deux pas. L'église Renaissance, dont la façade s'élève sur trois étages décorés de colonnes, fut reconstruite au XVIIe siècle, après le saccage huguenot qui avait mis fin au règne des chanoines dans ce quartier de vignerons et d'artisans. De ces épreuves, elle a hérité le sens du dépouillement, manifesté par la vive lumière qui traverse ses vitraux nus. Une trace de la paix profonde que guettait Marie Noël. Cette petite dame qui file avec son panache blanc.

En pratique

À lire Petit Jour (Stock, 1969, 191 p.), souvenirs de jeunesse, en prose. Marie Noël. La Neige qui brûle, biographie,par Raymond Escholier (ami et le confident), Stock, 1957, 529 p. Les poèmes de Marie Noël sont édités chez Stock et Gallimard. À visiter La maison de Marie Noël, ouverte lors des Journées du patrimoine. Société des sciences historiques et naturelles: 1, rue Marie-Noël, 89000 Auxerre. Tél.: 03.86.51.30.02. Site: www.sshny.org

(1) Les citations sont issues de La Neige qui brûle.

Adrien Bail