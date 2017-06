Marie Noël, poète du désespoir et de la foi

Marie Noël

En mars 2017, les évêques de France ont ouvert la cause pour une possible béatification de la poétesse Marie Noël. beaucoup de ses écrits font penser aux Psaumes de l’Ancien Testament où l’homme de tout temps a cherché force et espérance parce qu’il y reconnaissait sa détresse. Publié le 7 juin 2017.

A leur Assemblée plénière de printemps, fin mars, à Lourdes, les évêques de France ont voté, entre autres, l’«ouverture de la cause, en vue d’une éventuelle béatification», d’un grand poète oublié, Marie Noël. Rare sont les poètes béatifiés, encore plus rares ceux qui ont été canonisés. Il y a bien saint Thomas d’Aquin, le bienheureux Pacifique, troubadour converti à la piété par François d’Assise, saint Jean de La Croix ou sainte Thérèse d’Avila, mais c’étaient des consacrés, et ce n’est pas pour leur poésie qu’ils ont été distingués par l’Église. Si Marie Noël est béatifiée, elle sera sans doute la première laïque et poète à l’être.

Ce n’est pas une petite affaire qu’une béatification. L’enquête peut durer dix ou douze ans. La décision des évêques a le mérite d’attirer l’attention sans attendre sur l’œuvre d’un poète que sa génération a tenu en haute estime et qui a été admiré par des écrivains comme Aragon ou Montherlant, peu suspects de complai­sance à l’endroit de la discrète provinciale qu’elle était.

Marie Rouget, de son vrai nom, est née en 1883 à Auxerre dans une famille cultivée, d’une mère très croyante et d’un père sceptique. Elle avait 21 ans lorsque mourut son jeune frère. Elle était petite, chétive, de santé fragile. Une grosse fièvre fit blanchir ses cheveux d’un coup quand elle avait 26 ans. Elle écrivait depuis l’adolescence, sans trop le dire, menant la vie d’une jeune fille pieuse, active auprès des pauvres et des malades. Ses parents la croyaient « très sage et très positive », alors que c’était une ardente, une tourmentée. Plusieurs fois elle fut amoureuse, jamais on ne la regarda. Toute sa vie elle souffrit de la solitude du cœur. « Nul ne savait ce rêve que le feu et moi », a-t-elle écrit (1).

Vers 30 ans, elle traversa une crise spirituelle et morale qui devait durer dix ans, un désert de la foi, une terrible dépression qui lui fit perdre l’usage de ses jambes et amoindrit sa vue. Le célèbre abbé Mugnier l’aida à reprendre pied en l’assurant de la valeur de sa poésie et, quel que fût son scepticisme, de la tendresse de Dieu.

Ceux qui l’ont connue alors qu’ils étaient enfants – elle est morte en 1967 – se rappellent une petite dame espiègle et affectueuse, et qu’on leur disait quelquefois : « Elle travaille, ne faites pas de bruit. » Elle avait retrouvé une foi profonde, sans cesser d’être déchirée par le scandale du mal.

Ses recueils de poèmes ont pour titres Les Chansons et les Heures, Les Chants de la Merci, mais aussi Chants sauvages, Chants inquiets, Chansons de mortes, Chants des temps en feu… Et, en effet, ils font penser aux vieilles chansons de France, Pauvre marin revient de guerre, Le Roi a fait battre tambour, avec leurs cadences et leurs mots simples, leur monde de forêts, de labeur, de noces et de veillées funèbres, ils serrent le cœur comme ces chansons dures aux mélodies retenues.

Marie Noël parle du mal, de la souffrance, du désespoir et de la foi, du Christ et de la Vierge. Elle manifeste une empathie avec toute douleur que seule peut donner l’expérience du malheur. La mère endeuillée, l’enfant en larmes, la femme de charge épuisée, le poète moqué sont ceux qu’elle présente à Dieu dans ses écrits comme ces Vierges au grand manteau abritant des pauvres par centaines. «Mon bien-aimé s’en fut chercher l’amour/Au verger mûr quand midi l’ensoleille./Pour le trouver il goûtait la groseille,/La pomme d’or, la pêche, tour à tour (…) Je l’attendais, fraise humble à ses pieds toute,/Et mon sang mûr embaumait son chemin./Hélas ! mon sang n’a pas taché sa main./Il a marché sur moi, suivant sa route (2).»

«Donne-moi du bonheur, s’il faut que je le chante,/De quoi juste entrevoir ce que chacun en sait (…)/Un peu – si peu – ce qui demeure d’or en poudre/Ou de fleur de farine au bout du petit doigt, (…) Car pour moi qui n’en ai jamais eu l’habitude,/Un semblant de bonheur au bonheur est pareil,/Sa trace au loin éclairera ma solitude/Et je prendrai son ombre en moi pour le soleil. (3)»

Un poème dédié par Marie Noël à sa mère et à son jeune frère a pour titre Hurlement. Un autre, parmi les plus puissants, Office pour l’enfant mort. Les prélats instruisant la cause de Marie Noël vont souligner en rouge certains de ses vers. «Ô Vous par qui la vie est peine/Et mal, et mort, je crois très bas/A la Bonté haute, inhumaine/Terrible, qu’on ne comprend pas (4).» C’est aux Psaumes que font penser ces vers, aux Psaumes de l’Ancien Testament où l’homme de tout temps a cherché force et espérance parce qu’il y reconnaissait sa détresse.

Laurence Cossé