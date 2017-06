La terre dans le judaïsme

Judaïsme

Qu’entend-on par l’expression «terre d’Israël» ?

La terre d’Israël est celle promise à Abraham dans la Genèse – «Quitte ton pays (…) pour le pays que je te ferai voir» (Gn 12, 1) –, celle espérée par les Hébreux pendant l’esclavage en Égypte puis l’exil à Babylone.

À l’époque biblique, elle correspond à la Galilée, la Judée et la Samarie, «mais ses limites sont fluctuantes», souligne le Père Jean Massonnet, fondateur et ancien directeur du Centre chrétien pour l’étude du judaïsme (CCEJ) de l’Université catholique de Lyon, lauréat en 2016 du prix de l’amitié judéo-chrétienne de France (AJCF).

Dans l’Ancien Testament, deux mots principaux sont utilisés pour désigner la terre : Adamah, qui évoque le sol, avec une connotation agricole et familiale, apparaît 231 fois ; Haaretz, qui fait référence à la terre, est utilisé plus de 2 500 fois, dénombre l’assomptionniste et bibliste Père Alain Marchadour, qui a vécu douze ans en Israël (1). «Le Pentateuque (la Torah) ainsi que les grands prophètes consacrent à la terre une large place (…) », écrit-il dans un article paru dans les Cahiers Évangile (2), montrant que l’intrigue biblique est, dès le commencement, «focalisée sur l’histoire de la terre en général, et d’un espace restreint de cette terre, celui-là que Dieu a promis à Abraham de lui faire voir».

Que représente la terre pour le peuple d’Israël ?

C’est la concrétisation de la promesse faite à Abraham par Dieu : «C’est à ta postérité que je donnerai cette Terre» (Gn 12, 7). «Cette promesse fut répétée treize fois aux trois patriarches qui furent enterrés à Hébron, rappelle l’écrivain Armand Abécassis (3). Elle fut réalisée sous la direction de Josué après le séjour des Hébreux dans le désert où ils reçurent la Torah trois mois après leur sortie d’Égypte ».

La terre «plantureuse et verte, (…) qui ruisselle de lait et de miel» (Ex 3, 8), est donc dans le judaïsme d’abord un don de Dieu, resté en suspens pendant plusieurs siècles, le temps qui sépare Abraham le croyant de Josué le conquérant, en passant par l’alliance au Sinaï, puis l’errance dans le désert pendant quarante années. Elle représente « la nécessité d’un espace vital pour y donner corps à son aventure humaine, religieuse et spirituelle », assure le Père Marchadour.

Mais c’est aussi un don sous condition. «Moïse met en garde les Hébreux qu’ignorer les commandements de Dieu serait la cause de calamités», allant jusqu’à la dispersion et l’exil, explique le rabbin Harvey J. Fields (4). Les juifs ont reçu leur terre à cause de leur mission d’observer ces commandements. «Si vous ne gardez pas la Torah, la Terre vous vomira» : cet avertissement revient très régulièrement dans la tradition rabbinique.

Quel sens a la vie hors de la terre d’Israël ?

Dans la tradition rabbinique, l’exil est toujours une punition de Dieu, mais il n’est pas définitif. Par ailleurs, quitter volontairement la terre peut être considéré comme de l’idolâtrie pour les juifs, car «c’est comme si l’on allait adorer d’autres dieux que le Dieu d’Israël», explique le Père Massonnet.

«Nos rabbins ont enseigné : on doit toujours vivre sur la terre d’Israël, même si c’est dans un village où la majorité des gens sont idolâtres ; car celui qui vit sur la terre d’Israël peut être considéré comme ayant un Dieu, mais celui qui vit en dehors de la terre peut être considéré comme n’ayant pas de Dieu», est-il écrit dans le traité Ketoubot du Talmud de Babylone.

Mais pour d’autres interprètes, la terre est une réalité spirituelle plus que géographique. «Tout lieu où la sagesse et la crainte du péché sont présentes a le même statut normatif que la terre d’Israël», écrit ainsi Menahem ben Salomon HaMeïri, commentateur catalan du Talmud au XIIIe siècle.

Dans la tradition juive, l’on «monte» (alya) à Jérusalem ou l’on en «descend» (yeridah). D’après certains commentaires du Talmud, un juif de la diaspora ne doit pas accomplir son alya avant que Dieu ait fixé la rédemption d’Israël.

Quel lien entre l’État d’Israël et la Terre promise à Abraham ?

Après la destruction du Temple en 70 après Jésus-Christ et la diaspora qui s’est ensuivie, les juifs n’ont cessé de prier pour le retour à Jérusalem dans leurs prières et bénédictions quotidiennes.

Le sionisme est né au XIXe siècle, alors que les juifs subissaient des pogroms en Russie. Ce fut d’abord un mouvement laïc, beaucoup de religieux étant opposés à la création d’un État juif. «Eretz Israël est le lieu de naissance du peuple juif. C’est ici qu’ils ont pour la première fois formé un État, créé des valeurs culturelles de portée nationale et universelle et transmis au monde le Livre des Livres éternel», est-il affirmé dans la déclaration d’indépendance de l’État d’Israël, promulguée le 15 mai 1948. Pour le Père Massonnet, l’État d’Israël est «la réalisation aujourd’hui de cette aspiration permanente depuis le début d’Israël à avoir un lieu où le peuple peut se retrouver, être soi-même». Une réalisation qui cristallise nombre de tensions entre Israéliens et Palestiniens. Certains Israéliens, «résolument pacifistes, cultivent la culpabilité d’avoir pris des terres aux Palestiniens», alors que d’autres «voient en ces terres la patrie de (leurs) aïeux», reconnaissait en 2011 le grand rabbin Gilles Bernheim (5).

«Il existe un problème palestinien qui, d’ailleurs, a revêtu diverses formes depuis 1948, et même avant, écrit de son côté le Père Michel Remaud, lauréat du prix de l’AJCF en 2010 (6). (…) Il est évident que le jugement ne sera jamais serein tant qu’il y aura des conditions historiques et géographiques qui font que cette question est inévitablement passionnée.» Aujourd’hui encore, en Israël, beaucoup de rabbins refusent de prononcer la prière officielle qualifiant l’État de «prémices de notre Rédemption».

-----------------

Notes

(1) Coauteur avec David Neuhaus de La Terre, la Bible et l’Histoire, Bayard, 2006, 236 p., 23 €.

(2) N° 162, « La terre que je te ferai voir ».

(3) La Croix du 5 juin 2010.

(4) La Torah commentée pour notre temps : Les Nombres et le Deutéronome, Le Passeur, 2017, 288 p., 24,90 €.

(5) « Exercices d’espérance », revue Sens n° 363, novembre 2011.

(6) « Le rapport du peuple juif à sa Terre », revue Sens n° 363, novembre 2011.

Clémence Houdaille